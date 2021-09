Calcio: Serie A, Orsato torna ad arbitrare l’Inter dopo tre anni

Roma, 8 set. (Adnkronos) – Dopo tre anni Daniele Orsato torna ad arbitrare l’Inter. Sono infatti passati 1.232 giorni dallo storico Inter-Juventus, e le relative polemiche per la mancata espulsione di Miralem Pjanic. Una sfida all’epoca decisiva soprattutto per la Juventus che vinse 3-2 in rimonta a San Siro. Ora, dopo tre anni, Orsato torna a dirigere i nerazzurri su decisione del designatore Gianluca Rocchi che lo ha designato per Sampdoria-Inter, in programma domenica prossima allo stadio Luigi Ferraris alle 12,30