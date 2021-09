Scuola: Bianchi, ‘paritarie? Chiedo riflessione per articolare meglio tipologie’**

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Sulle scuole paritarie chiederei una attenta riflessione: sono parti integranti del sistema educativo nazionale in particolare in vista della trasformazione dei sistemi educativi. Bisogna metterle nelle condizioni di farlo. Stiamo facendo uno studio molto dettagliato ed è necessaria una attenzione anche tassonomica”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi rispondendo in Commissione Cultura alla Camera.

Dalle scuole paritarie gestite da enti morali presenti diversamente nel territorio a quelle superiori coinvolte nella fase terminale del ciclo, è ampio e variegato il settore: “io chiederei una riflessione per articolare meglio le diverse tipologie. Per entrare in una situazione specifica”, ha concluso.