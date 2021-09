Parlamento: Fico, ‘eletti fondamentali per soluzioni a sfide attuali’

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Oggi a Vienna per partecipare alla quinta Conferenza mondiale dei Presidenti di Parlamento, il primo grande evento interparlamentare che si svolge in presenza dopo la crisi pandemica. I parlamenti hanno un ruolo fondamentale nell’individuare le soluzioni più adeguate alle grandi sfide di questo momento”. Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico.

“Nel pomeriggio – prosegue – interverrò nell’ambito della sessione dedicata proprio alla ripresa dopo la pandemia e alla promozione di uno sviluppo sostenibile, condizione necessaria per contrastare i cambiamenti climatici. In programma oggi anche diversi incontri bilateriali con altri presidenti di parlamenti”.