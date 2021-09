Covid: Ronzulli, ‘politica segua scienza, non alimenti posizioni ambigue’

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Il compito delle istituzioni e dei politici è seguire la scienza, non i ciarlatani, sciogliere i dubbi, non alimentarli con le posizioni ambigue. Chi, pur non professandosi No Vax, continua a soffiare sulle incertezze delle persone che hanno timore e paura del vaccino avrà la responsabilità e la colpa di altri contagi e altri morti. Non è questo il periodo per rincorrere il consenso, meglio un voto in meno ma una vita salva in più”. Lo scrive sui suoi profili social Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati.