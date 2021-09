Calcio: Mancini, ‘Immobile? Sembra si sia tornati a Mario Balotelli…’

Reggio Emilia, 7 set. (Adnkronos) – “Immobile? Sai cosa mi sembra, che si sia tornati a Mario Balotelli…”. Lo ha detto il ct della Nazionale, Roberto Mancini parlando di Ciro Immobile, all’ennesima domanda sull’attaccante della Lazio, durante la conferenza stampa alla vigilia di Italia-Lituania valida per le qualificazioni al Mondiale di calcio 2022. “Premesso che io non ho alcun tipo di problema, abbiamo vinto l’Europeo in 26 e Ciro è sempre stato titolare. Poi in due partite ha fatto gol, altre volte ci è andato vicino. Alcune volte la palla non entra, capita: io devo dirgli, certo, di fare certi movimenti ma non vedo un grande problema. Ha sempre fatto gol, magari al Mondiale fa 8 gol e vinciamo”.