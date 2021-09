Agricoltura: Patuanelli, ‘va rivisto sistema prevenzione e rischio’

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Gli effetti del cambiamento climatico sulle produzioni agricole si combattono con strumenti di prevenzione che esistono, su cui gli imprenditori devono investire, oggi dobbiamo passare da un sistema di gestione del rischio come indennizzo ex post ad un sistema di sostegno del reddito e di garanzie per il reddito agricolo”. Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, a margine del Macfrut 2021 di Rimini. Per il responsabile del Mipaaf, “va rivista la 102, il fondo di solidarietà nazionale, va rivisto il sistema della gestione del rischio”.