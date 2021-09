Afghanistan: Serracchiani, ‘molte perplessità su nuovo governo’

Roma, 7 set (Adnkronos) – “Bisogna trovare il modo per costringere i talebani a mantenere nei fatti quello che dicono a parole. Guardando alla formazione del nuovo governo nutriamo molte perplessità che questo possa essere”. Lo ha detto Debora Serracchiani in aula alla Camer sull’Afghanistan.

“La società civile, le donne afghane, non possono essere lasciati soli, così come le associazioni non governative”, ha detto tra le altre cose la capogruppo del Pd che poi ha sollecitato: “L’Europa si è vista poco, non c’è stata. Serve un impegno all’altezza dell’Unione europea”.