Rdc: Oddati, ‘destra italiana Robin Hood alla rovescia’

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Salvini e Meloni ieri a Cernobbio hanno confermato ancora una volta la loro natura di Robin Hood alla rovescia. Con parole pesanti e offensive la Meloni ha definito il Reddito di Cittadinanza ‘metadone per i poveri’ e Salvini, cospargendosi il capo di cenere per averlo approvato quando era al governo con i 5 Stelle, ha proposto di prendere quei soldi e darli agli imprenditori. Questa è la destra italiana”. Così Nicola Oddati, componente della direzione nazionale del Partito Democratico

“Per questo occorre una parola chiara e definitiva. Il reddito di cittadinanza è uno strumento utile, presente in tutti i Paesi civili. Se occorre rivedere in meglio cose che non hanno funzionato, va bene. Però in Italia occorre rafforzare, e non indebolire gli ammortizzatori, le politiche attive e gli strumenti di sostegno al reddito e di contrasto alla povertà”.