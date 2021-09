Pd: Boccia a volontari dem, ‘siete la nostra forza’

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “La forza del Partito democratico è la nostra comunità; siamo orgogliosi di voi, delle migliaia di volontari che animano le Feste dell’unità in giro per l’Italia. Salutare a Lodi nelle cucine i nostri amministratori che tagliano i pomodori o preparano salamelle, dà il senso di quanto sia unica la nostra comunità”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, intervenendo alla Festa dell’Unità del PD di Lodi.

“Dalle cucine ai dibattiti, dalla raccolta fondi per chi è rimasto indietro alle battaglie sui diritti, dai programmi per le amministrative all’idea di Italia del post Covid-19. Tutti per strada a vivere le politica lì dove è nata, appunto, per strada. Tutti fanno tutto. I gruppi dirigenti passano ma la comunità democratica resta. Ed è la nostra grande forza e nessuno deve dimenticarlo. E chi ci ha lasciato in passato facendo scissioni incomprensibili ha fatto un grande errore. L’Italia della sanità pubblica per tutti, della scuola pubblica, l’Italia della solidarietà e della giustizia sociale è stata difesa e rappresentata dal PD, così come la comunità dem ha fortemente rafforzato il ruolo del nostro Paese in Europa”.

“Ora abbiamo di fronte la sfida delle amministrative di ottobre che, come le regionali dell’anno scorso, impongono una scelta chiara: o si sta dalla parte dell’Italia dei diritti o si sta con la destra più becera degli ultimi trent’anni. E noi possiamo vincere sui territori solo grazie a voi”.