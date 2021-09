Covid: 177 nuovi casi e 3 morti in Lombardia

Milano 6 set. (Adnkronos) – Sono 177 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, a fronte di 12.683 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l’1,3%. Nelle ultime 24 ore sono morte 3 persone, che portano a 33.936 il totale dei decessi nella regione da inizio pandemia.

Sale a 375, 10 più di ieri, il numero dei ricoverati nei reparti Covid ordinari; mentre calano di 2 i pazienti in terapia intensiva, oggi 56.

Quanto alle province, a Milano sono 75 i nuovi casi, di cui 38 nella città capoluogo. I contagi sono 35 in provincia di Brescia, 17 in quella di Mantova e 13 a Bergamo. Incremento a una cifra in tutte le altre province lombarde (Pavia +9, Como +5, Sondrio e Monza e Brianza +4, Varese e Lecco +3, Cremona e Lodi +1).