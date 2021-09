Calcio: Marchetti, ‘Ribery aiuterà progetto Salernitana’

Salerno, 6 set. (Adnkronos) – “Ribery ha firmato. Non è solo una presenza calcistica, è un uomo perbene che aiuterà il nostro progetto a crescere e mantenersi. Porterà a Salerno il suo modo di ragionare”. Lo ha detto Ugo Marchetti, amministratore del trust Salernitana, ai microfoni di Sky Sport. “La differenza l’hanno fatto le parole di questo mondo speciale, di questa città e di questi tifosi. Se è pronto per giocare? Lui ha detto io sono pronto, mi sono allenato, ma non sono al 100%. E’ straordinario. Ha una correttezza e un equilibrio unico. E’ anziano? Ci fossero anziani cosi'”, ha proseguito Marchetti convinto della forza della squadra.

“Siamo forti e lo dico oggi sperando di non essere smentito, non lotteremo per il quartultimo posto ma per qualcosa in più. Vogliamo anche qualche sogno”, ha aggiunto l’amministratore del Trust della Salernitana.