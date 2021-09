Calcio: Infantino, ‘folle ciò che è successo in Brasile-Argentina’

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Ieri tutti hanno visto quello che è successo nella partita fra Brasile e Argentina, le due nazionali sudamericane più gloriose. Poliziotti e agenti di sicurezza sono entrati in campo per portare via alcuni giocatori. E’ stato folle ma dobbiamo affrontare anche queste sfide e prendere decisioni comuni per venire a capo della crisi da Covid. E’ per questo che abbiamo bisogno della vostra comprensione e collaborazione”. Lo ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino in un videomessaggio all’Assemblea del’Eca parlando di quanto accaduto a San Paolo tra Brasile e Argentina.