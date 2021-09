Suppletive: Conte, ‘a Primavalle se divisi con Pd avremmo avvantaggiato Palamara’

Roma, 5 set. (Adnkronos) – Sulle suppletive a Primavalle, dove il M5S non ha presentato una sua candidatura, “non riesco ad essere sincero. E’ una situazione delicata”. Nel quartiere romano “c’è una candidatura che lei ha citato”, quella di Luca Palamara, e “l’area di centrodestra potrebbe correre” per l’ex presidente del Csm “e se ci fossimo divisi con Pd avremmo finito per avvantaggiare quella soluzione. Il Pd ha candidato un suo uomo di partito, abbiamo ritenuto più saggio non intervenire” per agevolare “a una soluzione che non vogliamo”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, alla festa del Fatto Quotidiano.