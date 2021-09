Rdc: Mollicone, ‘Fratoianni rifletta, Meloni cita critiche Yunus’

Roma, 5 set (Adnkronos) – “Il reddito di cittadinanza rende più poveri, non è utile a chi è povero e a nessun altro, è una tipica idea di assistenzialismo occidentale e nega la dignità umana”, così il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus, economista e banchiere, il sistema del reddito di cittadinanza ha fallito, come ci dicono i dati”. Lo dice il deputato FdI Federico Mollicone in risposta a Fratoianni.

“Giorgia Meloni ha giustamente fatto notare queste criticità. Per far fuoriuscire centinaia di migliaia di persone dalla povertà, è necessario attivare politiche per il lavoro e per l’impresa, come l’abbattimento del cuneo fiscale, che possano rilanciare l’economia -prosegue-. Pertanto Fratoianni rifletta prima di difendere un intervento che serve solo ad assicurare una base elettorale distruggendo anche il tessuto delle PMI che non trovano, per paradosso, dipendenti e giovani da avviare al lavoro”.