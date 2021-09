Governo: Della Vedova, ‘per Bettini Draghi esperienza da chiudere, non per noi’

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Al netto del Quirinale, di cui meno si parla ora meglio è, Bettini ripropone un patto della nostalgia per il PD: la saldatura con il M5S per tornare ai tempi andati del Conte bis. Se per il PD Draghi è una parentesi da chiudere nel nome dell’alleanza con il M5S, per noi è una fortuna europeista e riformatrice, che dobbiamo meritarci e rendere il più duratura possibile”. Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova.