Roma, 5 set (Adnkronos) – “Il presidente della Repubblica si ascolta e non si contesta, lo ascolto e non lo commento. Però, siamo tra i Paesi più vaccinati d’Europa, cosa dobbiamo far fare a questi benedetti italiani?”. Lo ha detto Matteo Salvini, a Bologna, a proposito delle parole del capo dello Stato sui no vax.