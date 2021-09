Terni: tappeto rosso ad Arrone per i volti del coraggio, stasera la consegna del premio

Terni, 4 set. (Adnkronos) – Ad Arrone, piccolo borgo in provincia di Terni, sfileranno questa sera i volti di chi non si arrende. Al coraggio è infatti dedicato il nuovo riconoscimento internazionale, Premio Valore Coraggio, promosso da Fondazione Italia Sostenibile, Proloco e Comune di Arrone, con patrocinio di Regione Umbria e Comune di Terni, presentato stasera alle 21. I premi, opere scultoree di Sestilio Burattini, saranno consegnati dall’ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, Pietro Sebastiani; dal responsabile Relazioni Istituzionali del Parlamento Europeo Ufficio Italia, Fabrizio Spada; da Philip Willan, vicepresidente Associazione Stampa Estera e da Gian Marco Chiocci, direttore AdnKronos e presidente della giuria.

Tredici i premi ed eterogeneo il parterre dei protagonisti italiani e non: da Arif Oryakhail, medico afgano appena rientrato da Kabul dov’era per la ricostruzione della rete ospedaliera, a Giorgio Calissoni, rapito nel 1983 con la madre Anna Bulgari; Da padre Paolo Dall’Oglio, prigioniero di estremisti jihadisti in Siria che ad Arrone sarà rappresentato dalla sorella Francesca a Giovanni Putoto, che con Cuamm Medici con l’Africa è stato al fronte contro l’ebola; da Don Luigi Merola, ex parroco anticamorra di Forcella a Napoli, ha strappato tanti giovani alla criminalità organizzata, a Mauro Mascetti, autista del bus in fiamme in una galleria che il 14 luglio, ha salvato venticinque ragazzi.

Sarà premiata anche l’imprenditrice di moda Nicoletta Spagnoli, nipote di Luisa, che non ha ceduto alla delocalizzazione e ha mantenuto il quartier generale dell’attività in Umbria. Poi, Maria Cristina Finucci, con le sue opere d’arte denuncia dell’inquinamento da plastica nei mari ed una in particolare, Help che sarà esposta ad Arrone. Premi anche per il fotografo Antonio Guccione, autore del manifesto del Premio; gli attori Massimo Wertmuller e Anna Ferruzzo, impegnati per la tutela degli animali; il cantante Agostino Penna, che all’evento, condotto da Pino Rinaldi con Martina Sambucini, Miss Italia 2020, proporrà un omaggio in musica. A cinque anni dal sisma che ha sconvolto pure la Valnerina dove il Premio nasce, un premio sarà consegnato a Maria Chiara Buffa, imprenditrice di Amatrice. Parteciperà con videomessaggio Giusy Versace, atleta paralimpica, deputata e fondatrice della onlus Disabili No Limits.