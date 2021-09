Si: da mercoledì 8 a domenica 12 la festa di partito a Milano

Roma, 4 set. (Adnkronos) – Milano ospiterà da mercoledì prossimo 8 fino a domenica 12 settembre la Festa nazionale di Sinistra italiana “Proxima-Trasformiamo insieme le nostre città”. Incontri, dibattiti, interviste pubbliche si alterneranno nell’area della Cooperativa Labriola in via Falck 51.

Tra i principali appuntamenti il confronto tra Nicola Fratoianni ed Enrico Letta venerdi 10 settembre alle ore 21. Mercoledì 8 settembre Vittorio Agnoletto, i consiglieri regionali Samuele Astuti (Pd) e Marco Fumagalli (M5S) e Elena Lattuada discutono di come cambiare la sanità lombarda, focus su cui costruire una alleanza alle prossime elezioni regionali.

Giovedì 9 settembre alle ore 18 il dibattito su occupazione, reddito, pensioni con il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Sabato 11 Susanna Camusso, responsabile Politiche internazionali della Cgil discute con Chiara Cruciati giornalista del ‘Manifesto’ inviata in Rojava, Giuseppe Famà dell’organizzazione indipendente International crisis group (capo Affari Ue) e Associazione colombia pax justicia social sulla politica estera dell’Europa di fronte alle guerre e alle migrazioni. Domenica 12 settembre incontro sul prossimo voto nelle grandi città tra i candidati sindaci di Milano e Bologna Beppe Sala e Matteo Lepore, Emily Clancy ed Elena Lattuada, capilista di Coalizione civica Bologna e Milano unita.