Paralimpiadi: staffettisti azzurri gioiscono per il tris nei 100 metri, ‘esempio per tutti’ (2)

(Adnkronos) – Direttamente da Chorzow (Polonia), dove domani gareggeranno sui 200 metri, arrivano le parole di Fausto Desalu e Filippo Tortu: “Siete state fenomenali! – dice Desalu – Complimenti per questo risultato storico e godetevi questo momento magico. Avete reso ancora una volta il Paese fiero di noi e messo in risalto l’atletica leggera”.

Parla Tortu: “Quest’estate è davvero magica per l’atletica italiana e l’impresa delle nostre atlete alle Paralimpiadi è qualcosa di straordinario ed emozionante! Ancora di più conoscendole personalmente e apprezzando la loro storia sportiva. Complimenti ragazze, siete state davvero grandissime! Spero che questi grandi risultati siano uno stimolo per sempre più bambini e ragazzi ad avvicinarsi al nostro meraviglioso sport”.