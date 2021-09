Pallavolo: Europei, domani gli azzurri contro il Montenegro (2)

(Adnkronos) – “Domani -prosegue lo schiacciatore azzurro- non sarà semplice, qui tutte le squadre vogliono farsi notare e tutte daranno filo da torcere; da parte nostra vogliamo continuare a fare bene e l’affronteremo in maniera positiva, coraggiosa e consapevoli delle nostre capacità e dei nostri mezzi, soprattutto dopo la gara di ieri che rappresenta una bella iniezione di fiducia.”

“Mi sento bene, sono felice e onorato di far parte di questo gruppo che ama stare assieme, lavorare con costanza con l’obiettivo di migliorarsi gara dopo gara; per me è un orgoglio avere la possibilità di essere qui e indossare la maglia azzurra. Ora ho la possibilità di crescere come uomo e come atleta e farò di tutto per ripagare la fiducia riposta in me. Tutti noi 14 che siamo qui abbiamo gli stessi obiettivi quindi sarà più semplice con l’aiuto dei miei compagni”, conclude Lavia.