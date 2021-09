F1: Hamilton, ‘Verstappen fantastico ma sono molto vicino’

Zandvoort, 4 set. – (Adnkronos) – “Il circuito è fantastico, la pista è bellissima. Adoro venire in questo paese e mi piace l’accoglienza, perché sono grandi fan della F1, grandi appassionati. Max ha fatto un giro fantastico ma io sono arrivato molto vicino”. Così Lewis Hamilton dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp d’Olanda alle spalle del rivale per il titolo mondiale Max Verstappen.

“Io ho dato tutto, ma lui ha fatto un giro fantastico e merita la pole -aggiunge il campione del mondo in carica-. Domani sarà durissima perché qui è difficile superare ma è un posto meraviglioso nel quale correre. La strategia sarà importante. Non vedevamo da tanto un pubblico così. Spero che domani la pista ci possa aiutare a creare una bella gara”.