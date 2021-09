Scuola: Bernini, ‘molto è stato fatto ma restano criticità’

Roma, 3 set. (Adnkronos) – “La riapertura della scuola in presenza è una delle sfide più improbe che il Governo sta affrontando: molto è stato fatto, a partire dalla vaccinazione di oltre il 91 per cento del personale, ma restano oggettive criticità da affrontare, perché in molte aule sarà impossibile garantire il distanziamento”. Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

“Prima di tutto -aggiunge- l’obbligo della presentazione del green pass va esteso anche a chi viene in contatto con le scuole pur essendo dipendenti di ditte esterne come gli addetti alle mense, e l’esenzione dalle mascherine va limitata alle classi in cui tutti sono vaccinati per evitare odiose discriminazioni nei confronti di alunni che per scelta dei genitori o per altre cause non hanno potuto farlo”.