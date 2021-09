Cultura: Provenzano, ‘bisogna moltiplicare esperienze come Festival Trame’

Roma, 3 set. (Adnkronos) – “Il Festival Trame è arrivato alla decima edizione e questo è la dimostrazione che al sud non solo può esistere la cultura, ma può resistere. Moltiplicare esperienze come queste, dargli forza e valore, è una delle componenti fondamentali per scrivere una pagina nuova nel Mezzogiorno e in Italia”. Così Giuseppe Provenzano, già Ministro per il Sud e la coesione territoriale del governo Conte II al Festival Trame.10. festival dei libri sulle mafie che si tiene fino al 5 settembre a Lamezia Terme.