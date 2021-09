Covid: oggi 6.735 casi e 58 morti

Roma, 3 set. (Adnkronos) – Sono 6.735 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri erano 6.761) e 58 i morti. E’ quanto emerge dai dati aggiornati sull’emergenza. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 296.394 con un tasso di positività stabile al 2,3%. In calo il numero di ricoverati: 4.164, rispetto ai 4.205 di ieri (-41). Stabile il numero di terapie intensive: 556 (+ 1 da ieri).

In testa per numero di contagi sempre la Sicilia (1.348), seguono Emilia-Romagna (721), Lombardia (647) e Veneto (637).