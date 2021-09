Stellantis: Borsa promuove acquisizione First Investors Financial Services

Roma, 2 ago. -(Adnkronos) – Le Borse promuovono l’operazione con cui Stellantis punta ad acquisire FIFS Holdings, capofila di First Investors Financial Services Group, società di finanziamento auto indipendente leader negli Stati Uniti d’America. Il titolo del gruppo è infatti in positivo da inizio seduta e al momento si aggira intorno quota 17,10 euro con un guadagno vicino all’1,50% rispetto alla chiusura di ieri, in una seduta non esaltante per i big del mercato automobilistico.

I mercati sembrano così approvare la transazione – che sarà regolata interamente per contanti per circa 285 milioni di dollari – che, nelle parole del Ceo Carlos Tavares “segna una pietra miliare nella strategia di finanziamento delle vendite di Stellantis in un mercato strategico come gli Stati Uniti. First Investors ha un’eccezionale piattaforma finanziaria e operativa, sostenuta da un forte team di gestione, con una vasta esperienza nel campo del finanziamento automobilistico”. “La proprietà di una società finanziaria negli Stati Uniti – aggiunge il manager – è un’opportunità che permetterà a Stellantis di sviluppare nel breve-medio termine a favore dei nostri clienti e concessionari una gamma completa di prodotti finanziari, tra cui prestiti al dettaglio e leasing e finanziamenti alla rete”.

Dal momento che Stellantis è l’unico grande costruttore che opera attualmente negli Stati Uniti senza una società finanziaria di proprietà l’obiettivo strategico – ha spiegato il gruppo – è quello di realizzare una propria struttura “per sostenere le vendite e capitalizzare pienamente la sua forte posizione di mercato, creando al contempo un valore per i propri azionisti nel lungo termine”. L’acquisizione di First Investors “permetterà a Stellantis di creare una piattaforma da cui far crescere un’organizzazione finanziaria in grado di offrire una gamma di prodotti e servizi completa per la propria clientela”.