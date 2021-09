Roma: Regimenti, ‘lista Forza Italia-Udc premia donne e competenza’

Roma, 2 set. (Adnkronos) – “Visione europea, donne in prima linea e riconoscimento per chi ha lavorato tanto e bene sul territorio. La lista Forza Italia-Udc per Roma, a sostegno di Enrico Michetti, è lo specchio fedele di un partito serio e coerente, che ha sempre messo al centro la sua ispirazione moderata e il chiaro riferimento al Ppe”. Lo dichiara l’eurodeputata Luisa Regimenti, componente della commissione Sanità al Parlamento europeo e membro del dipartimento Sanità di Forza Italia.

“Sono da sempre impegnata in prima linea contro la violenza e per la difesa dei diritti delle donne, affinché abbiano pari accesso al mondo del lavoro – afferma l’on. Regimenti – quindi non può che far piacere prendere atto non solo che come capolista sia stata designata l’on Maria Spena, ma che il 50 per cento dei candidati sarà composto da donne”.

L’eurodeputata accoglie “con soddisfazione anche la scelta del partito di dare il giusto riconoscimento e un’importante occasione di crescita a tutti quei candidati, come Simone Foglio, attuale consigliere dell’VIII Municipio, che in questi anni hanno fatto politica sul territorio, con un lavoro serio, costante e concreto. Premiare la competenza e l’impegno profusi è l’unico modo per tenere alta la passione verso la politica dei nostri giovani. Una speranza per il futuro”.