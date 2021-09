Palermo: da domani la ‘Via dei Librai’ sul Cassaro, si inizia con un omaggio a Dalla Chiesa (2)

(Adnkronos) – In questi tre giorni si svolgeranno 52 eventi e sul Cassaro saranno presenti gli stand di 44 case editrici. Commenta Giovanna Analdi, presidente dell’associazione Cassaro Alto che è il cuore della manifestazione: “Speriamo veramente che il ritorno su strada degli editori e delle presentazioni dei libri, che si affiancano alle attività commerciali del Cassaro, nell’attenta osservanza delle cautele anti contagio, possa contribuire a dare sostegno all’intera comunità in questo periodo di grande difficoltà economica e sociale”.

Dal web alla strada l’impegno resta quello di allargare la platea dei lettori e di sviluppare il piacere dell’incontro letterario anche in questo difficile periodo. E’ quello che sottolinea il comitato scientifico della manifestazione: “La nutrita e sempre più qualificata partecipazione di autori, editori e ospiti, sia alle fase web di aprile sia a questa su strada, e l’interesse per il tema de La città comunità che abbiamo proposto all’attenzione e alla riflessione dei partecipanti e del pubblico, testimoniano, anche quest’anno, come La Via dei Librai sia il prodotto dell’impegno concreto di tanti nel senso della promozione culturale, sociale ed economica della nostra città” – dicono Francesco Lombardo, Giulio Pirrotta e Giuseppe Scuderi che concludono: “Anche in questi anni del permanere dell’emergenza sanitaria e sociale della pandemia si conferma come la formula della fiera del libro su strada insieme al percorso di esplorazione del presente e della nostra identità attraverso il libro e la lettura, suscitino interesse e partecipazione”.