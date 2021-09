Olimpiadi: Malagò a scuola Iv, ‘non succederà mai più che amministrazione blocchi Cio’

Roma, 2 set. (Adnkronos) – “Renzi vi ha fatto vedere le immagini dei festeggiamenti per le Olimpiadi sotto la tour Eiffel e non sapete quanto soffro perché sono un uomo di sport. Dobbiamo costruire il domani a partire dalle sconfitte umane e politiche. Quello che è successo con le Olimpiadi di Roma non succederà mai più nel mondo dello sport: dopo la ritirata di Roma sono cambiate le regole di ingaggio. Il comitato olimpico non accetterà mai più che un’amministrazione blocchi un progetto già siglato. È intollerabile una cosa del genere”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò intervistato da Matteo Renzi durante la scuola di formazione politica di Italia Viva a Ponte di Legno.