Iv: seconda giornata scuola Ponte di Legno, oggi Renzi presenta quesito referendum Rdc

Roma, 2 set. (Adnkronos) – “Seconda giornata per la scuola di formazione politica di Italia Viva ‘Meritare l’Europa’ a Ponte di Legno. Si parte alle 9 con una lezione del professore Marco Fortis, sarà poi la volta di Teresa Bellanova e Raffaella Paita sulle infrastrutture, ed alle 10 prendono la parola Sandro Gozi e Nicola Danti sui temi legati all’Europa. Alle 12 è prevista una lezione del presidente del Coni Malagò ed alle 16,30 dell’infettivologo Bassetti , mentre alle 17 parlerà il microbiologo Rappuoli il ‘papà’ della terapia anti Covid con gli anticorpi monoclonali insieme alla presidente della commissione sanità del Senato Annamaria Parente”. Si legge in una nota di Iv.

“Si parla di donne e di ’empowerment femminile’ alle 18 con la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti e la sua omologa francese Élisabeth Moreno. Ma oggi alla scuola di Ponte di Legno è anche la giornata del Reddito di cittadinanza: nel pomeriggio Matteo Renzi presenta ai ragazzi il quesito referendario di Italia Viva per abrogare la misura”.