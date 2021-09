Energia: Staffetta, agosto record con prezzi triplicati in un anno

Roma, 2 set.-(Adnkronos) – Non si ferma la corsa dei prezzi di elettricità e gas che ad agosto hanno toccato nuovi record: lo ricorda la Staffetta Quotidiana che segnala come in media mensile il prezzo unico sulla borsa elettrica aggiorna il massimo storico toccato in luglio, attestandosi a 112,39 euro/MWh, quasi tre volte il valore di un anno fa, e allunga le distanze coi mercati francese e tedesco, nonostante il mix con più rinnovabili e import. Quanto al gas si scambia fino a 5-6 volte i prezzi di agosto 2020, mentre i permessi di emissione sono più che raddoppiati. Meno mossi i consumi, con l’elettricità in aumento del 2,6% e il gas in calo del 6,9%. Negli scambi di ieri per oggi, il Pun ha poi toccato il nuovo record giornaliero di 139,32 euro/MWh.