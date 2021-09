Covid. Renzi, ‘su green pass clamoroso errore di Salvini’

Roma, 2 set. (Adnkronos) – Votando no al green pass “penso che la lega abbia sbagliato clamorosamente, Salvini per cercare di prendere due voti ne perde duemila, ha fatto un clamoroso errore”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite del Tg4.

“Così come sbagliano i grillini -ha aggiunto il leader Iv- quando attaccano il ministro Cingolani o sbaglia il Pd quando in commissione ha votato contro i provvedimenti del Governo. Chi si differenzia dal Governo non fa bene. Sono tutte mosse teatrali, ci sono le Amministrative, la verità è che da quando c’è Draghi al posto di Conte le cose vanno meglio, lasciamo governare Draghi e queste mosse propagandistiche le lasciamo a chi non ha meglio da fare”.