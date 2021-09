Roma: Fratoianni, ‘con Sinistra Civica Ecologista inizia bella avventura’

Roma, 1 set. (Adnkronos) – “Con Sinistra Civica Ecologista comincia una bella avventura a Roma”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni dopo la presentazione della lista Sinistra Civica Ecologista a Roma.

“Una lista piena di giovani e di donne, – prosegue il leader di SI – di esperienze radicate nella città. Una lista in grado di contribuire in modo decisivo alla vittoria di Roberto Gualtieri e di garantire un profilo di governo della città attento ai diritti di tutte e tutti, alle questioni sociali, alla lotta alle diseguaglianze al diritto all’abitare. A Roma come in molte altre città – conclude Fratoianni – per cominciare a disegnare una alternativa alle destre di questo Paese”.