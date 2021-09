Paralimpiadi: nuoto, Palazzo bronzo nei 50 stile libero S8

Tokyo, 1 set. – (Adnkronos) – Xenia Francesca Palazzo vince la medaglia di bronzo nei 50 stile libero categoria S8 alle Paralimpiadi di Tokyo, la sua quarta medaglia in questa edizione a cinque cerchi. La vittoria va alla russa Viktoriia Ishchiulova in 29″91, davanti alla brasiliana Cecilia Kethlen Jeronimo de Araujo (30″83) e all’azzurra che tocca in 31″17. “Non avrei mai immaginato di conquistare un bronzo nei 50 stile -ammette ai microfoni di Raisport- dato che non sono una cinquantista. Diciamo che ho preso parte a questa gara perché ne ho avuto la possibilità, ma non mi sarei mai immaginata un risultato simile. Pensare che proprio nell’ultima gara mi sono messa al collo un bronzo è incredibile! Dal mio punto di vista posso dire che si tratti di una Olimpiade da sogno”.