Paralimpiadi: ciclismo, Luca Mazzone argento nella prova in linea

Tokyo, 1 set. – (Adnkronos) – Luca Mazzone conquista la medaglia d’argento nella prova in linea di ciclismo (categoria H1-H2) alle Paralimpiadi di Tokyo, salendo nuovamente sul podio dopo l’argento nella cronometro. Per il cinquantenne di Terlizzi si tratta della settima medaglia paralimpica (5 nel ciclismo e due nel nuoto). La gara la vince il francese Florian Jouanny, già bronzo a cronometro, con lo spagnolo Sergio Garrate Munoz, al terzo posto. La medaglia di Mazzone è la numero quarantaquattro per l’Italia in queste Paralimpiadi, con 11 ori, 19 argenti e 14 bronzi.