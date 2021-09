Roma, 1 set (Adnkronos) – “Perchè siamo qui a Ponte di Legno e non in un luogo simbolo del M5s? Perchè sconfiggere il M5s non è più una priorità, fanno tuto da soli. Si stanno per ammazzare da soli, politicamente”. Lo ha detto Matteo Renzi aprendo la scuola di formazione politica.