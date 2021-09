Governo: domani conferenza stampa Draghi con Giovannini, Bianchi e Speranza

Roma, 1 set. (Adnkronos) – Giornata fitta di impegni domani per il presidente del Consiglio Mario Draghi. Il premier alle ore 10.30 incontrerà a Palazzo Chigi il primo ministro della Repubblica di Lituania, Ingrida Simonyte. In mattinata, orario ancora in via di definizione, si svolgerà la riunione del Consiglio dei ministri e a seguire, presso la Sala Polifunzionale della presidenza del Consiglio, Draghi terrà una conferenza stampa con i ministri Enrico Giovannini, Patrizio Bianchi e Roberto Speranza. Infine, alle ore 20.30, il premier sarà a Marsiglia, per un incontro con il Presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron.