Calcio: Expo Dubai diventa partner ufficiale del Milan (2)

(Adnkronos) – “Essendo un Club con sede a Milano, città che ha ospitato l’ultima edizione dell’Esposizione Universale nel 2015, AC Milan è consapevole di come Expo 2020 sia destinato a essere un evento speciale e storico che vedrà il mondo riunirsi per esprimere tutto il suo potenziale -ha dichiarato Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan-. Per AC Milan è un vero onore stringere una partnership con un evento così iconico e straordinario. Expo 2020 Dubai passerà alla storia non solo come la prima Esposizione Universale a tenersi in Medio Oriente, ma anche come volano d’ispirazione per creare un mondo migliore e plasmare il futuro.”

“Expo 2020 è lieta di stringere questa partnership con un Club rinomato e rispettato a livello internazionale come AC Milan -ha commentato Sholto Douglas-Home, Chief Sales & Marcomms Officer-. Con una tifoseria appassionata e presente in tutto il mondo e 122 anni di storia gloriosa, AC Milan è da sempre un Club cardine e una forza innovativa del mondo del calcio. I valori di Expo 2020 si allineano alla perfezione con quelli di AC Milan, che come noi spinge costantemente le persone a migliorarsi, incoraggiandole a divenire ambiziose, tenaci, creative e lungimiranti. Riconosciamo inoltre la forza unica che lo sport ha di unire persone, comunità e Paesi attraverso la cooperazione e l’innovazione e non vediamo l’ora di collaborare con AC Milan e di lanciare il nostro Programma per le Persone e il Pianeta.”