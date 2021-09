Alitalia: finito incontro su cigs, per sindacati durata da legare a piano Ita**

Roma, 1 set. (Adnkronos) – Commisurare la durata della Cigs al piano di Ita, la compagnia aerea che subentrerà ad Alitalia. E’ questa, secondo quanto apprende l’Adnkronos, la richiesta avanzata dai sindacati nel corso del incontro con il ministero del Lavoro con l’ordine del giorno il tema della cassa integrazione per circa 8 mila lavoratori in vista della scadenza della Cig il 23 settembre prossimo che si è appena concluso. Il confronto proseguirà nei prossimi giorni con un nuovo incontro la cui data non è stata ancora fissata.

I sindacati, nel corso della riunione, hanno chiesto quindi di legare la durata la cigs alle prospettive del piano di Ita mentre la richiesta formale di Alitalia in amministrazione straordinaria è una Cigs per una durata di 12 mesi.