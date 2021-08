Expo Dubai: Snam al padiglione Italia, dall’idrogeno verde alla pasta ‘decarbonara’

Roma, 31 ago. – (Adnkronos) – “Snam si presenta a Expo Dubai con un nuovo statuto che consentirà all’azienda di trasportare non più molecole fossili ma molecole verdi; si presenta come partner del padiglione Italia nel percorso di promozione di sostenibilità della decarbonizzazione; si presenta come partner geografico dell’area, anche con un accordo con il principale gruppo di investimenti degli Emirati per la decarbonizzazione e promozione dell’idrogeno verde. E si presenterà con una nota di colore offrendo a tutti gli ospiti del padiglione Italia la prima pasta prodotta a idrogeno, la ‘pasta alla decarbonara’ con cui allieteremo anche il gusto dei visitatori”. Così Ruggero Corrias, Ceo Diplomatic Advisor & Head of International Relations Snam, intervenuto al forum “La Bella Energia dell’Italia” organizzato in vista di Expo Dubai, a Roma presso il Palazzo dell’Informazione, sede del Gruppo Adnkronos.