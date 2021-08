Covid: Ordine medici Roma, ‘ad oggi solo un collega non vaccinato sospeso’

Roma, 31 ago. (Adnkronos Salute) – “Ad oggi ci è arrivata la comunicazione della sospensione di un solo medico, ed è arrivata dall’Asl di Viterbo. Come Ordine la prossima settimana valuteremo la posizione in Consiglio che ratificherà la sospensione e la comunicherà allo stesso medico, sottolineando che non potrà esercitare fino a quando non si immunizzerà. Se non lo farà la sospensione ha validità fino al 31 dicembre come previsto dalla legge 44 del 2021”. Lo chiarisce all’Adnkronos Salute Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia.

“Sono rimasto stupito leggendo che ci sarebbero tanti medici sospesi – prosegue – perché, a questa mattina, al nostro Ordine è arrivata solo questa comunicazione di sospensione. Aspettiamo che le Asl ci mandino gli elenchi”. Ma quanti potrebbero essere i medici laziali ancora non vaccinati contro il Covid? “Secondo le nostre stime – risponde Magi – i medici convintamente no-vax potranno essere una trentina”.