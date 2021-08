Calcio: Dazn, ottima performance di pubblico in prime due giornate

Milano, 31 ago. – (Adnkronos) – Si sono appena concluse le prime due giornate di Campionato di Serie A che, per la prima volta, vede tutte le partite disponibili in streaming su Dazn. Una svolta rivoluzionaria premiata dal pubblico che ha avuto la possibilità di seguire, dovunque si trovasse, la propria squadra. La prima giornata di campionato, 21–23 Agosto 2021, è stata seguita da oltre 4.3 milioni di individui che si sono collegati attraverso smart TV, tablet, mobile phone, console di gioco e attraverso Dazn Channel. Lo rende noto Dazn in una nota.

Confermato il trend di crescita nel corso della seconda giornata, 27–29 Agosto 2021, quando si è registrata un’audience pari a 4.7 milioni. La partita più seguita nelle prime due giornate di Campionato 2021-2022, è stata Juventus-Empoli, esclusiva Dazn di sabato 28 Agosto alle ore 20:45, con un’audience superiore a 1 milione di spettatori. Considerando questa seconda giornata di Campionato e sommando gli ascolti dei due broadcaster, si è registrata un’audience complessiva pari a 6 milioni di spettatori totali, l’80% dei quali sintonizzati su Dazn.

A condizioni estremamente diverse – partenza del campionato a settembre, stadi completamente chiusi – il risultato ottenuto da Dazn dimostra di essere quindi perfettamente in linea con quello ottenuto nel Campionato 2020-2021. Ed inoltre, a questo risultato già ampiamente positivo, si deve aggiungere che i dati indicati non contengono l’audience relativa al mondo di bar, ristoranti e hotel.