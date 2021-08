Scuola: internazionali al via, Marymount (Roma) ‘studenti dall’1 settembre con autocertificazione’ (2)

(Adnkronos) – L’App, che consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore, è già stata testata dalla scuola nel corso della scorsa settimana. “Siamo molto soddisfatti. Il tempo necessario per ciascun controllo è brevissimo, equivalente a quello per la misurazione della temperatura con termoscanner che noi effettuiamo giornalmente dall’anno scorso a tutti, studenti compresi e che adesso avviene contemporaneamente a quella della certificazione senza che si allunghino ulteriormente i tempi”.

La scuola che aveva sperimentato l’anno scorso la misurazione della temperatura quotidiana sia agli studenti (circa 850) che al personale scolastico (circa 175 persone) è certa che non ci saranno intoppi, nel senso di ritardi nell’avvio delle lezioni o code per entrare nell’edificio. “Siamo agevolati dal poter usufruire di più ingressi al campus ed aiutati dagli orari scaglionati. L’accesso è fluido. Gli insegnanti arrivano alle 8, a seguire alle 8.20 medie e liceo, elementari alle 8.30, materna 8.45”.