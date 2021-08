Afghanistan, intercettati 5 razzi lanciati contro aeroporto Kabul

(Adnkronos) – Il sistema di difesa C-Ram ha intercettato cinque razzi lanciati contro l’aeroporto internazionale ‘Hamid Karzai’ di Kabul in Afghanistan. Lo ha riferito un funzionario americano alla Cnn, precisando che non risultano vittime. Secondo il funzionario, è probabile che i razzi siano stati lanciati da Isis-K (Provincia del Khorasan), l’organizzazione terroristica che ha rivendicato l’attacco di giovedì scorso nella capitale afghana.

Il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, e il capo di gabinetto, Ron Klain, hanno informato il presidente Joe Biden sull’attacco. Il presidente – riporta la Casa Bianca in una nota – è stato informato che le operazioni continuano senza interruzioni all’aeroporto e ha ribadito il suo ordine che i comandanti “raddoppino i loro sforzi e facciano tutto il necessario per proteggere le forze americane sul terreno”.