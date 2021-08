M5S: Bernini, ‘attacco a Milano gravissimo e da non sottovalutare’

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Dopo la protesta contro la sede del ‘Giornale’ e la minaccia di bloccare le stazioni, l’assalto di un gruppetto di estremisti No green pass al gazebo dei Cinquestelle a Milano è un altro segnale gravissimo di intolleranza che non va assolutamente sottovalutato. Occorre sempre più vigilanza e fermezza per contrastare il fanatismo no vax che sta sfociando anche in atti volti a impedire il diritto alla democrazia”. Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato.