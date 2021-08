Spa, 29 ago. – (Adnkronos) – “Le condizioni non miglioreranno di sicuro per i prossimi 45′. Così è difficile partire, durante il giro di formazione Lewis Hamilton non vedeva nemmeno la macchina davanti”. Lo dice il team principal della Mercedes Toto Wolff in merito al Gp del Belgio, la cui partenza è sospesa per le condizioni meteorologiche avverse con pioggia battente e scarsa visibilità. Gara spostata a domani? “Io ho da fare, devo andare in spiaggia”, conclude sorridendo Wolff.