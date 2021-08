Spa, 29 ago. – (Adnkronos) – La partenza del Gp del Belgio di F1, prevista per le 15, è stata ritardata di mezz’ora a causa della pioggia che continua a cadere in maniera insistente sul circuito di Spa. La giuria ha deciso di far partire i piloti dietro la safety-car per ragioni di sicurezza. Le difficili condizioni atmosferiche hanno messo già fuori causa la Red Bull del messicano Sergio Perez, a muro già nel giro di formazione.