Salerno, 29 ago. – (Adnkronos) – La Roma supera per 4-0 la Salernitana nel posticipo della seconda giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Arechi’ della città campana. Capitolini a segno nella ripresa con Pellegrini in gol al 3′ e al 34′, Veretout al 7′ e Abraham al 24′. In classifica i giallorossi restano al comando a punteggio pieno con 6 punti insieme a Napoli, Lazio, Milan e Inter, mentre i granata restano fermi a zero.