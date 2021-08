F1: Gp Belgio, Verstappen in pole davanti a Russell e Hamilton (2)

(Adnkronos) – Quarto tempo per l’australiano della McLaren Daniel Ricciardo (2’00″864) che si lascia alle spalle il tedesco dell’Aston Martin Sebastian Vettel (2’00″9369 e il francese dell’Alpha Tauri Pierre Gasly (2’01″164). A completare la top ten il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas, il francese dell’Alpine Esteban Ocon, il messicano della Red Bull Sergio Perez e l’inglese della McLaren Lando Norris che non ha completato nemmeno un giro per l’incidente all’inizio del Q3 che gli è costato un infortunio al gomito che mette in dubbio la sua presenza nella gara di domani.