Calcio: Pochettino, ‘Mbappé convocato per il Reims, non ha mai detto di voler andare via’

Parigi, 28 ago. – (Adnkronos) – “Kylian sarà tra i convocati, come Messi e Neymar, poi vediamo chi gioca dal primo minuto”. L’allenatore del Psg, Mauricio Pochettino, conferma la presenza di Kylian Mbappé, al centro del mercato per un suo possibile passaggio al Real Madrid, tra i convocati per il match di domani contro il Reims. “Lui, come Neymar e Mbappé si è allenato bene, non vedo perché non dovrebbe esserci tra i convocati -aggiunge il tecnico argentino in conferenza stampa-. “La posizione del Psg è chiara. A me non ha mai detto che voleva andare via”.