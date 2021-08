Calcio: Mourinho, ‘corsa scudetto più aperta senza Ronaldo? Chiedete a Inzaghi non a me’

Roma, 28 ago. – (Adnkronos) – Corsa scudetto più aperta senza Cristiano Ronaldo? “E’ un domanda per Simone Inzaghi non per me”. Così l’allenatore della Roma José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia del match con la Salernitana.

“L’unica cosa che dico e mi sembra basilare e logico, se la Juve è felice, se Cristiano è felice e lo United è felice allora è il business perfetto -aggiunge il tecnico portoghese-. Non c’è bisogno di parlare di Cristiano. Da venti anni fa la storia, non c’è nulla da commentare”.